Petróleo a caminho de fechar o segundo trimestre com perdas. Ouro recua

há 55 min. 08h07

Petróleo a caminho de fechar o segundo trimestre com perdas

O petróleo está a caminho de mais uma perda trimestral. As preocupações sobre a procura estão a pressionar o ouro negro.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – negoceia na linha de água (0,01%) para 69,87 dólares por barril, tendo no segundo trimestre desvalorizado 7,81%.





O Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – sobe 0,16% para 74,46 dólares por barril, tendo entre abril e junho perdido 6,81%.





Desde o início do ano, o petróleo tem sido pressionado pelas políticas monetárias restritivas dos bancos centrais, pela lenta recuperação económica e pela resiliente oferta russa.





Para o próximo trimestre, o "outlook" é dominado pela incerteza. As declarações "hawkish" de vários líderes dos bancos centrais no Fórum BCE em Sintra antecipam uma queda das cotações, enquanto há quem seja mais otimista e aponte para que o desequilíbrio do lado da procura possa voltar a impulsionar os preços do ouro negro.