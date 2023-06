Inflação na Zona Euro terá aliviado para 5,5% em junho

A inflação na Zona Euro terá abrandado para 5,5% em junho, segundo a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Eurostat. O novo alívio é explicado sobretudo pelo efeito base resultante do aumento de preços da energia e alimentos no ano passado, que faz com que, em termos comparativos, haja um abrandamento.A estimativa do Eurostat indica que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) do euro terá sido inferior em 0,6 pontos percentuais face ao registado em maio. Há precisamente um ano, o IHPC tinha subida para 8,6%.Olhando para as grandes componentes do IHPC, verifica-se que a maior subida homóloga de preços registou-se nos alimentos, álcool e tabaco em junho. Ainda assim, foi nos alimentos que houve um maior alívio nos preços, com a variação homóloga a passar de 12,5% em maio para 11,7%, menos 0,8 pontos percentuais.Na energia, a trajetória decrescente nos preços intensificou-se depois de ter entrado em terreno negativo. A estimativa do Eurostat aponta para que a variação homóloga dos preços dos produtos energéticos tenha caído 3,8 pontos percentuais para -5,6% em junho, depois de se ter fixado em -1,8% no mês anterior.Os bens industriais não-energético abrandaram também de 5,8% para 5,5% em junho. Por outro lado, o preços dos serviços acelerou, com a variação homóloga a aumentar de 5% em maio para 5,4% em junho.Já a inflação subjacente, que exclui os produtos que estão mais sujeitos a variações de preços (energia e alimentos não transformados) e a que o Banco Central Europeu (BCE) tem estado atento, voltou a abrandar. O Eurostat estima que, em junho, a subida inflação subjacente tenha travado ligeiramente de 6,9% em maio para 6,8% em junho.Entre os 20 países do euro, todos registaram um alívio generalizado nos preços de venda ao consumidor em junho, com exceção da Alemanha e da Croácia. No caso da Alemanha – a maior economia do euro –, o IHPC acelerou em junho de 6,3% em maio para 6,8%, conforme já indiciava a estimativa rápida divulgada na quinta-feira pelo gabinete de estatísticas alemão Destatis. Já a inflação na Croácia manteve-se inalterada nos 8,3%.As variações homólogas mais baixas dos preços terão sido observadas no Luxemburgo (1%), Bélgica e Espanha (ambos com uma taxa de 1,6%). Do lado oposto da tabela, a Eslováquia (11,3%), a Estónia (9%) e a Croácia (8,3%) terão tido as subidas homólogas dos preços mais elevadas.Já Portugal viu a subida de preços aliviar de 5,4% para 4,7% em junho, sendo esta a sétima taxa de inflação mais baixa do euro.Em termos mensais, a inflação na Zona Euro aumentou 0,3% na variação em cadeia (de maio para junho).(Notícia atualizada às 10h36)