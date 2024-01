há 45 min. 07h53

Europa aponta para o verde. Japão brilha em dia misto na Ásia

As bolsas europeias apontam para um arranque de sessão em terreno positivo, dando continuidade ao sentimento positivo no final da semana passada. A sustentar a subida está o otimismo em torno dos cortes dos juros por parte do banco central aliado a um maior entusiasmo em torno das tecnológicas devido à inteligência artificial.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,6%.



Na Ásia, a sessão encerrou mista, com os índices chineses entre os piores desempenhos, num dia em que os investidores reagiram a mais uma decisão de política monetária do Banco Popular da China. O banco central voltou a manter as taxas de juro de referência inalteradas.



Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, desceu 2,81% e o Shanghai Composite recuou 2,68%. No Japão, o Topix somou 1,39% e o Nikkei ganhou 1,62%, numa altura em que os investidores aguardam para perceber sobre se o Banco do Japão irá ou não começar a subir os juros. A conclusão de mais um encontro é conhecida na terça-feira.



Na Coreia do Sul, o Kospi deslizou 0,34%.



"Caminhamos para um ambiente em que o abrandamento económico aparenta tratar-se de uma aterragem suave, ao mesmo tempo que falamos sobre cortes dos juros. Tudo isso parecer ser muito positivo para o mercado acionista", afirmou Jun Bei Liu, gestora de fundos na Tribeca Investment Partners, em declarações à Bloomberg.