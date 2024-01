Europa no vermelho à espera das leituras da inflação nos EUA e China. Juros agravam-se

há 36 min. 09h57

Europa no vermelho após alívio à boleia de tecnológicas e retalho

Depois de um alívio na sessão de segunda-feira, à boleia do desempenho dos setores da tecnologia e do retalho, as bolsas europeias estão hoje a negociar no vermelho. Os investidores estão em modo cauteloso antes das leituras da inflação nas duas maiores economias do mundo, os Estados Unidos e a China, no final desta semana, e do arranque de mais uma "earnings season".





O Stoxx 600, referência para a região, cede 0,27% para 476,88 pontos, com todos praticamente todos os setores, à exceção do petróleo & gás, a negociarem com perdas.





Os setores da tecnologia e da banca lideram as quedas (-0,94% e 0,64%, respetivamente), enquanto o do petróleo valoriza 0,43%.





Nas principais praças europeias, o alemão Dax 30 desliza 0,39%, o francês CAC-40 cede 0,11%, o espanhol Ibex 35 desvaloriza 1,21%, o italiano FTSE Mib perde 0,2%, o britânico FTSE 100 recua 0,13% e o AEX, em Amesterdão, cai 0,35%.

As leituras da inflação de dezembro nos Estados Unidos e na China são divulgadas quinta e sexta-feira, respetivamente. Estes dados estão agora no centro das atenções dos investidores, que procuram pistas sobre o curso da política monetária.



Contudo, as palavras de Michelle Bowman, membro da Fed, alertam que a inflação pode recuar para a meta de 2% com as taxas de juro novos níveis atuais, sinalizando que poderá ser ainda cedo para cortar os juros.



"O novo ano já está a testar o 'rally' de 2023", afirmou Evelyne Gomez-Liechti, analista no Mizuho International, em declarações à Bloomberg.