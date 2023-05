Petróleo desvaloriza com dados na China e aumento das reservas nos EUA. Ouro cede

07h46

Europa aponta para o vermelho. Ásia fecha mista

As bolsas europeias apontam para um arranque com perdas, num dia em que os investidores aguardam pelos dados finais da inflação na região em abril. A estimativa rápida, divulgada no início de maio, dá conta de que o índice de preços no consumidor subiu 7% em abril, mais uma décima do que o registado no mês anterior.



A confirmar-se esta quarta-feira, a inflação terá voltado assim a acelerar após cinco meses de abrandamento, o que levanta questões sobre se o Banco Central Europeu (BCE) poderá manter a política monetária mais restritiva durante mais tempo.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 cedem 0,2%.



Na Ásia, a negociação fechou mista, com os índices japoneses novamente a liderar as subidas. A dar força às bolsas no Japão está um crescimento económico acima do esperado pelos analistas, com o PIB a registar um crescimento anual de 1,6% no primeiro trimestre deste ano. Segundo o governo nipónico, trata-se do ritmo mais rápido de crescimento em três trimestres.



Na China, Xangai cedeu 0,43% e em Hong Kong, o Hang Seng recuou 1,10%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,59% e no Japão, o Topix valorizou 0,30% e o Nikkei somou 0,84%.