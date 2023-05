Inflação na Zona Euro acelera em abril após cinco meses a abrandar

Leia Também Eurostat confirma inflação de 6,9% na Zona Euro em março

A inflação na Zona Euro terá voltado a acelerar em abril, depois de cinco meses a abrandar, segundo a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Eurostat. A estimativa aponta para que o Índice Harmonizador de Preços no Consumidor (IHPC) do euro se tenha fixado em 7% em abril, o que corresponderá a mais uma décima face ao mês anterior.A contribuir para a subida da variação homóloga do IHPC estive sobretudo a energia, cujos preços aumentaram para 2,5% em abril, após aliviarem pelo quinto mês consecutivo. Aliás, em março, os produtos energéticos tinham registado a primeira variação negativa em dois anos, ao recuarem 0,9% face a igual período do ano passado.Também os serviços deram um contributo positivo para a subida dos preços em abril, com um aumento de 5,1% para 5,2% nos preços de venda aos consumidores em abril.Por outro lado, o Eurostat estima que os preços da alimentação, álcool e tabaco tenham mantido uma trajetória decrescente, abrandando de 15,5% em março para 13,6%. Olhando para as grandes componentes do IHPC, também os bens industriais não-energéticos registaram um alívio nos preços, de 6,6% em março para 6,2% em abril.Apesar da subida do índice geral, a inflação subjacente – que exclui as componentes mais voltáteis do índice (energia e produtos alimentares não transformados) e a que o Banco Central Europeu (BCE) tem estado particularmente atento no desenho da política monetária a seguir – abrandou. A estimativa rápida do Eurostat estima que, em março, a inflação subjacente tenha abrandado de 7,5% para 7,3%.Entre os 20 países do euro, foi registada uma aceleração nos preços em cinco países, que são algumas das maiores economias da moeda única. É o caso de França (onde os preços subiram de 6,7% para 6,9% em abril), Espanha (com um aumento de 3,1% para 3,8%), Itália (de 8,1% para 8,8%), Países Baixos (de 4,5% para 5,9%) e Áustria (de 9,2% para 9,6%).Os restantes 15 países do euro viram os preços abrandar novamente em abril. No caso de Portugal, a subida do IHPC registou uma travagem de 8% em março para 6,9% em abril.(Notícia atualizada às 10h43)