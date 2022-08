Petróleo derrapa horas antes da reunião da OPEP+. Ouro avança. China comanda ganhos na Ásia

há 19 min. 08h33

Petróleo derrapa horas antes da reunião da OPEP+. Gás estável após dois dias de ganhos

O petróleo derrapa horas antes do encontro da OPEP+ - que reúne os principais países produtores de ouro negro do mundo e seus aliados. O Goldman Sachs aponta para que no fim da reunião seja anunciada a decisão de um aumento "modesto" da produção, em linha com o apelo lançado pelos EUA.





O West Texas Intermediate – negociado em Nova Iorque – perde 0,19% para 94,24 dólares por barril.





Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – derrapa 0,22% para 100,32 dólares por barril.





O "spread" entre os dois contratos com data mais próxima de Brent caiu esta quarta-feira para 1,86 dólares, longe dos quatro dólares registados há um mês e renovando mínimos de maio, dando assim sinais de que o aperto na oferta pode estar a ser aliviado.





Os analistas do gigante de Wall Street liderado por Damien Courvalin esperam que a OPEP+ anuncie esta quarta-feira um aumento "modesto" da produção. Segundo os números apresentados pela nota de "research", citada pela Bloomberg, o mercado do petróleo enfrenta atualmente um défice de dois milhões de barris por dia.



No gás, a matéria-prima negociada em Amesterdão (TTF) - referência para o mercado europeu - permanece nos 205 euros por megawatt-hora, estabilizando após dois dias de ganhos, já que a oferta russa de gás permanece também estável, ainda que reduzida.



Ainda asssim, a matéria-prima está a ser negociada no nível mais alto desde março, depois de a Gazprom ter reduzido o abastecimento de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream em 20%.