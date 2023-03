Europa aponta para o vermelho. Ásia negativa

Os principais índices europeus estão a apontar para uma negociação em terreno negativo, com os investidores a ponderarem a estabilidade do sistema financeiro e a afastarem-se dos ativos de risco.



Os comentários desta quinta-feira por parte da secretária de Estado do Tesouro, Janet Yellen, que afirmou que os Estados Unidos estão preparados para tomar medidas adicionais de modo a proteger os depósitos, acabou por não acalmar os ânimos.



Os futuros sobre o Euro Stoxx descem 0,7%.



Na Ásia, a sessão foi feita com altos e baixos, mas acabou por terminar no vermelho, após três dias de ganhos, com a setor da banca a pesar na negociação.



"O mal-estar na banca vai continuar a pesar no setor financeiro asiático", afirmou Hebe Chen, analista do IG Markets, à Bloomberg, acrescentando que "a volatilidade no mercado esta semana é resultado dos investidores a avaliarem as suas posições devido a sinais mistos por parte da Reserva Federal norte-americana".



Pela China, Xangai desceu 0,5% e, em Hong Kong, o tecnológico Hang Seng cedeu 0,2%. No Japão, o Nikkei recuou 0,4% e o Topix desvalorizou 0,3%. Na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,7%.