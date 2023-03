Wall Street remata no verde após travão de "sell-off" na banca

32.237,53

As bolsas norte-americanas fecharam o dia no verde, após uma inversão de marcha na venda em massa ["sell-off"] de ações do setor da banca. A dar força aos índices estiveram garantias acerca da estabilidade do mercado financeiro e uma crescente expectativa de que os bancos centrais serão obrigados a pausar as taxas de juro para prevenir uma recessão.O S&P 500, índice de referência para a região, somou 0,56% para 3.970,99 pontos, depois de durante a sessão ter chegado a cair 1%. Já o industrial Dow Jones valorizou 0,41% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite cresceu 0,31% parapontos.Instituições bancárias como o Citizens Financial Group e o Zions Bancorporation ajudaram a alavancar as bolsas, com uma subida de mais de 4% e 2%, respetivamente. Já o First Republic Bank, que está a ser ajudado pelo JPMorgan, voltou a recuar, com a queda desde o início do ano a ascender a 90%.O setor da banca voltou a ser penalizado após o Deutsche Bank ter visto os "credit default swaps" - uma espécie de seguro contra incumprimento - atingir máximos de sempre. O "sell-off" levou o chanceler alemão, Olaf Scholz, a apoiar publicamente a instituição bancária alemã, afirmando que se trata "de um banco muito lucrativo".A situação lançou novamente o pânico quanto à estabilidade financeira europeia, num setor que ainda se encontrava escaldado dos mais recentes eventos - o colapso de três bancos nos Estados Unidos e a turbulência em torno do Credit Suisse, entretanto comprado pelo UBS.