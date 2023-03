Pânico "irracional" tira 1,6 mil milhões ao valor em bolsa do Deutsche Bank

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As ações do Deutsche Bank terminaram esta sexta-feira a registar o pior dia em nove meses, tendo desvalorizado 8,53% para 8,54 euros, caindo para mínimos de 14 de outubro do ano passado. Durante a sessão, os títulos chegaram mesmo a tombar quase 15%, como não era visto deste março de 2020.





...