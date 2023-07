Petróleo recua, mas caminha para melhor mês em mais de um ano

há 49 min. 07h44

Europa aponta para o vermelho. Ásia pinta-se de verde

Os principais índices europeus estão a apontar para uma abertura no vermelho, com os investidores a permanecerem focados nas contas das empresas relativas ao primeiro semestre do ano.



Ao mesmo tempo, a política monetária levada a cabo pelos bancos centrais continua a centrar atenções. Isto, depois de a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ter revelado, em entrevista ao Le Figaro, que uma possível pausa na subida dos juros diretores poderá ser seguida por um aumento, ressalvando que essa decisão ainda não está tomada relativamente à reunião de política monetária de setembro.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 recuam 0,4%.



Na Ásia, a negociação fez-se de verde, com o "benchmark" da região, o MSCI Asia Pacific, a caminho do melhor fecho desde abril de 2022, com as praças chinesas e japonesas a liderarem os ganhos.



Os ganhos na China foram motivados por perspetivas cada vez maiores de que o governo do país esteja decidido a intervir na economia por forma a colmatar a mais lenta recuperação económica pós-pandemia, face ao que era esperado no mercado.



Já no Japão, a subida foi sustentada por uma subida do iene, após uma operação de compra de obrigações não agendada por parte do Banco do Japão, depois de um ajuste à sua política de controlo das "yields" na sexta-feira.



No Japão, o Nikkei subiu 1,2% enquanto o Topix valorizou 1%. Pela China, Hong Kong somou 1,5% e Xangai avançou 0,4%. Na Coreia do Sul, o Kospi valorizou 0,8%.