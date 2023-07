PIB da Zona Euro terá avançado 0,3% no segundo trimestre

A economia da Zona Euro terá avançado no segundo trimestre em 0,3%, em termos reais, avança nesta segunda-feira o Eurostat numa estimativa que não incorpora ainda dados para a totalidade dos países.

O crescimento de 0,3% em cadeia ocorre após estagnação, verificada no primeiro trimestre, e uma ligeira contração (-0,1%) na reta final de 2022.

A contribuir para a melhor evolução trimestral, entre os países com dados já disponíveis, estiveram a Irlanda (3,3%) e a Lituânia (2,8%). Mas o segundo trimestre foi também marcado por quebras nas economias da Letónia (-0,6%), Áustria (-0,4%) e Itália (-0,3%). Na terceira maior economia do euro, o PIB voltou a contrair, após um ganho em cadeia de 0,6% no início do ano.

Já Portugal, tal como a Alemanha, estagnou nos meses da primavera, apresentando uma variação nula.

Comparando com o segundo trimestre de 2022, o espaço do euro registará um crescimento de 0,6% (1,1% de variação homóloga no primeiro trimestre). Na comparação com o mesmo período do ano passado, Irlanda, Portugal e Espanha dão os maiores contributos positivos, com crescimentos de 2,8%, 2,3% e 1,8%, respetivamente.

Para o conjunto dos Estados-membros da União Europeia, as estimativas do Eurostat antecipam crescimento nulo em cadeia no segundo trimestre (0,5% de variação homóloga). Os dados serão no entanto ainda revistos com a informação completa para os vários países.