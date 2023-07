Fed aumenta juros para máximos de 22 anos e abre a porta a mais subidas

A Reserva Federal (Fed) norte-americana aumentou a taxa dos fundos federais em 25 pontos base - como era esperado pelo mercado - para um intervalo entre 5,25% e 5,5%, informou o banco central em comunicado.A taxa de juro diretora subiu assim para o nível mais alto em 22 anos. Além de subir os juros diretores, a Fed reitera que vai continuar a reduzir a dívida contida no balanço, "conforme foi descrito" em comunicados anteriores."O Comité [Federal do Mercado Aberto, na sigla inglesa FOMC) continua fortemente comprometido em fazer regressar a inflação aos 2%", assegura a Fed.Olhando para o futuro, a autoridade monetária sublinha que "que está preparada para ajustar a política monetária, caso surjam riscos que possam impedir", que fazer a inflação cair para a meta dos 2%.Para tomar estas decisões, o FOMC terá em conta "um amplo leque de informações, incluindo dados sobre o mercado de trabalho, as pressões inflacionistas, as expectativas da inflação", assim como a cojuntura financeira e internacional.A inflação nos Estados Unidos abrandou para 3% em junho, face ao mesmo período do ano passado.(Notícia em atualização).