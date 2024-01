há 6 min. 08h43

Petróleo desliza com maior cautela no mercado

Os preços do petróleo estão a desvalorizar, num dia em que uma maior cautela está a sobrepôr-se à possível quebra do fornecimento devido à escalada de conflito no Mar Vermelho.



O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, perde 0,67% para 69,91 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, cede 0,54% para 75,48 dólares por barril.



Os investidores estão a reajustar as apostas sobre a dimensão do corte dos juros por parte dos maiores bancos centrais, numa posição que contrasta com a observada no último trimestre de 2023.



A mudança de sentimento está a pesar nos preços do petróleo, numa altura em que os investidores continuam atentos aos desenvolvimentos no Médio Oriente. O Irão enviou no domingo um navio de guerra para o Mar Vermelho - onde os rebeldes houthis intensificaram os ataques contra navios que consideram "ligados a Israel" desde o início do conflito com o grupo Hamas.



O navio iraniano entrou no Mar Vermelho depois de os Estados Unidos terem dito que afundaram três navios dos rebeldes houthis, o que está a ser visto como uma marcação de posição para desafiar a maior potência económica, que se tem mostrado ao lado de Israel.