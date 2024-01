Navio de guerra iraniano Alboroz entrou no Mar Vermelho

Leia Também Maersk volta a interromper tráfego pelo Mar Vermelho após novo ataque

O navio de guerra iraniano Alborz entrou este domingo no Mar Vermelho pelo estreito de Bab el-Mandeb, onde se vivem momentos de tensão com ataques a navios por parte dos rebeldes Houthis do Iémen, noticia a Agência France Presse (AFP).Segundo aquela agência de notícias, que cita meios de comunicação locais,por aquele estreito que separa a Península Arábica de África.A frota iraniana opera na zona "desde 2009, para proteger as rotas marítimas e repelir os piratas, entre outras coisas", segundo informações veiculadas pela agência noticiosa do Irão Tasnim e citadas pela AFP.Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, a 07 de outubro,, intensificaram os ataques no Mar Vermelho contra navios que consideram "ligados a Israel", em solidariedade com o território palestiniano, bombardeado e sitiado por Israel.O Irão é acusado de ajudar os rebeldes a levar a cabo estes ataques, mas a República Islâmica sempre negou ter-lhes fornecido equipamento militar.Os Estados Unidos, aliados de Israel, estão a patrulhar a zona com outros países no âmbito de uma coligação internacional para proteger o tráfego marítimo dos ataques dos Houthi.No domingo, o exército americano anunciou ter afundado três navios rebeldes após ataques a um navio porta-contentores pertencente à transportadora dinamarquesa Maersk , matando dez rebeldes.No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Cameron, disse ter falado com o seu homólogo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, sobre os ataques dos Houthi "que ameaçam vidas inocentes e a economia internacional".na prevenção destes ataques, dado o seu apoio de longa data aos Houthis", escreveu Cameron no X (antigo Twitter), citado pela AFP.O Secretário da Defesa britânico, Grant Shapps, disse este domingo que estava pronto para tomar "ação direta" contra os Houthis O ministro iraniano, em comunicado, criticou a "linguagem dupla" de alguns países ocidentais, afirmando que "" com a guerra em Gaza.Em 2021, o Alborz repeliu um ataque de piratas a dois petroleiros no Golfo de Aden e em 2015 foi um dos dois navios de guerra iranianos enviados para o estreito "para garantir a segurança dos navios comerciais", o que foi visto na altura como um sinal de tensão com a Arábia Saudita.