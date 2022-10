Europa aponta para terreno negativo. Na Ásia, "yields" agravam e bolsas encerram.

há 53 min. 07h49

Ásia fecha mista. Europa aponta para terreno negativo

Na Ásia, a sessão encerrou de forma mista, numa altura em que o mercado de dívida, as "yields" das obrigações a dez anos dos países asiáticos escalaram face ao temor relativo ao cenário de desaceleração económica.

No Japão o "benchmark" do país, Nikkei, perdeu 0,91% enquanto o Topix desvalorizou 0,51%. No mercado obrigacionista, os juros da dívida japonesa a dez anos pisaram a linha vermelha dos 0,25% apontando para uma possível intervenção do Banco do Japão para estabilizar o mercado.

Já na China as notícias de que as autoridades estão a debater a possibilidade de reduzir o período de quarentena dos turistas que chegam ao país conseguiu conter algumas perdas, tendo Hong Kong caído 1,3% e Xangai somado 0,3%. A "yield" da dívida chinesa (negociada em renmimbi) escalou 2,5 pontos base para 2,723%.

Por sua vez, no mercado acionista da Coreia do Sul, o Kospi deslizou 0,93%.

Na Europa, os futuros apontam também para um arranque de sessão no vermelho. Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 perdem 0,2%. O dia será marcado pela continuação da "eanings season" referente ao terceiro trimestre, sendo de destacar a apresentação dos números da francesa Vivendi.