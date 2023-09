Europa no verde. Euro aproxima-se do mais longo ciclo de perdas de sempre

há 50 min. 09h29

Ventos chineses dão fôlego à Europa

A Europa começou o dia no verde, animada pelos (bons) dados económicos vindos da China e pelas medidas anunciadas pelo banco central do país para impulsionar o mercado e a economia chinesa.





Os investidores estão ainda atentos à desvalorização do euro - que caminha para uma nona semana de perdas - e que pode tornar as ações denominadas na moeda única mais atrativas para quem negoceia com outras moedas.





O Stoxx 600 – referência para o mercado europeu – valoriza 0,77% 464,43 pontos. Entre os 20 setores que compõem o índice, produtos químicos e recursos de base lideram a tabela dos ganhos. Das duas dezenas de setores, apenas as ações tecnológicas negoceiam em terreno negativo.





Entre as principais praças do bloco, Frankfurt valoriza 0,9%, Paris ganha 1,25% e Londres valoriza 0,59%.





Milão sobe 0,58%, Lisboa avança 0,2% e Amesterdão negocieia na linha de água.





Um dia depois de o banco central chinês ter reduzido o montante mínimo de reservas que as instituições financeiras devem deter junto do banco central, a autoridade monetária manteve inalterada a taxa de juro de referência e tomou outras medidas de cedência de liquidez.





Além disso, os dados das vendas a retalho e da produção industrial ficaram acima do esperado. Agora, os investidores viram o foco para os EUA, onde a Fed se reúne na próxima semana. No mercado de "swaps", os investidores apontam para uma probabilidade superior a 90% de que o banco central irá anunciar uma nova pausa no ciclo de aumento da taxa dos fundos federais.