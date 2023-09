Inflação nos EUA acelera para 3,7%, acima do esperado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O índice de preços no consumidor (IPC) acelerou para 3,7%, acima dos 3,2% registados em julho e mais que os 3,6% antecipados pelos analistas.





A motivar o aumento do IPC estão os custos com a galosina, que representaram quase metade da inflação.

A inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos produtos alimentares, que são mais voláteis, avançou 0,3% em relação a julho - é a primeira vez em seis meses que esta taxa acelera. Em termos anuais, esta inflação aumentou 4,3%, em linha com as estimativas e representando o menor avanço em quase dois anos.



A taxa de inflação nos Estados Unidos foi mais alta que o esperado em agosto, deixando aberta a porta para mais subidas das taxas de juro pela Reserva Federal (Fed) norte-americana, que se reúne na próxima semana.A inflação é um indicador chave para a Fed tomar decisões sobre as taxas de juro, dado que a sua subida é considerada um instrumento para fazer baixar os preços. Desde março de 2022 que a Fed aumentou as taxas de juro 11 vezes com o objetivo de colocar a inflação abaixo dos 2%.