Europa negoceia com ganhos pelo quarto dia consecutivo

há 58 min. 09h25

Petróleo avança com melhoria das perspetivas de consumo para 2023. Gás desvaloriza

O petróleo está a valorizar, interrompendo alguns dias de perdas depois da notícia de que os Estados Unidos vão colocar 26 milhões de barris da sua reserva estratégica no mercado.



O West Texas Intermediate (WTI) sobe 0,53% para 79,01 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte ganha 0,36% para 85,69 dólares por barril.



Esta quinta-feira, os investidores parecem estar mais focados no aumento de consumo por parte da China, o maior importador de crude do mundo. Ainda a influenciar a negociação estão relatórios da Agência Internacional de Energia e da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que revelaram perspetivas positivas de aumento do consumo para 2023.



"Todos os olhos estão agora postos no regresso da China", começou por explicar o analista Will Sungchil Yun, da SI Securities, à Bloomberg. "É provável que os preços permaneçam voláteis nas próximas semanas em antecipação do congresso do Partido Comunista Chinês", onde é esperado o anúncio de medidas para estimular a economia, completou o analista.



No mercado do gás, os futuros estão a desvalorizar, depois de dois dias de subidas, com a possibilidade de temperaturas mais quentes e com o armazenamento dos países europeus ainda acima da média para esta altura do ano.