Europa negoceia mista. Petróleo e euro avançam. Ouro desvaloriza

07h59

Ásia dá mote negativo aos mercados e Europa deverá seguir tendência

Depois de ontem terem encerrado a sessão de negociação com nota positiva, esta manhã os índices europeus devem arrancar no vermelho, seguindo a tendência que já foi dominante na Ásia.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 caem 0,21%, em linha com as principais praças asiáticas que mantiveram a negociação desta terça-feira em terreno negativo, numa altura em que os investidores continuam a prever uma subida mais alta das taxas de juro por parte da Reserva Federal norte-americana.



Os índices da região foram penalizados por um sentimento negativo, depois da demonstração de resultados da gigante de "chips" Nvidia, com números abaixo do esperado, falhando os objetivos por mil milhão de dólares e tendo emitido uma previsão para o resto do ano também ela negativa.



Ao mesmo tempo, no Japão, resultados da Tokyo Electron abaixo do esperado também estiveram a pesar nas negociações.



Em Hong Kong, foram registadas quedas até ao anúncio por parte de um oficial do governo de que a cidade está a considerar remover o imposto de selo em casas para compradores chineses do "mainland". Mais tarde, um porta-voz do Ministério das Finanças adiantou, em comunicado enviado à Reuters, que essa hipótese não estava sequer em cima da mesa.



Os mercados asiáticos "permanecem perto de zero devido aos impactos negativos do trio de taxas de juro mais altas, uma economia global a desacelerar e uma deterioração das relações entre a China e os Estados Unidos", explica o analista da Qontigo, Olivier d’Assier, à Bloomberg.



"E estas questões são capazes de manter os investidores na defensiva durante algum tempo", esclarece.



Em Hong Kong, o Hang Seng perdeu 0,2%. Já Xangai subiu 0,1%. No Japão, o Nikkei perdeu 0,9% e o Topix recuou 0,7%. Já na Coreia do Sul, o Kospi cedeu 0,2%.