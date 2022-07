Europa no vermelho. Juros aliviam. Dólar cada vez mais perto da paridade com o euro

07h50

Ásia com maior queda em dois anos empurra Europa para terreno negativo

A Europa volta a apontar para um início de dia no vermelho, depois de, na Ásia, as negociações terem encerrado com a maior queda em dois anos, pressionadas pelo setor da tecnologia e por um novo aumento dos casos de covid-19 na China.





As empresas tecnológicas do Hang Seng registam uma queda superior a 11% desde meio de junho, com a sua performance a ser influenciada pelo possível aumento da regulação no setor, depois de a Alibaba e a Tencent terem sofrido multas por não terem comunicado negócios anteriores.





Na sessão desta terça-feira, este índice chinês caiu 1,5%. Já Xangai perdeu 1%. Na Coreia do Sul, o Kospi cedeu 1,3%, enquanto que, pelo Japão, o Topix recuou 1,5% e o Nikkei desvalorizou 1,7%.



Já os futuros sobre o Euro Stoxx 50 registam um decréscimo de 0,8%.





Na Europa, os investidores vão estar atentos esta terça-feira à divulgação do índice do sentimento económico na Zona Euro e na Alemanha relativo ao mês de julho.