As bolsas europeias fecharam com ganhos ligeiros, num dia marcado pela apresentação de resultados da banca americana e pelo aumento de tensões em torno do Irão.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,07% para 5.263,54 pontos

Stoxx 600 somou 0,35% para 389,10 pontos

S&P500 desce 0,10% para 3.011,15 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos aliviam 3,6 pontos base para 0,541%

Euro recua 0,38% para 1,1214 dólares

Petróleo em Londres avança 0,2% para 66,61 dólares o barril

Bolsas europeias com ganhos ligeiros

As bolsas europeias fecharam a subir, numa altura em que os investidores continuam convencidos de que os bancos centrais vão atuar para dar apoio à economia. A condicionar a negociação estão também os resultados dos bancos americanos apresentados esta terça-feira. Goldman Sachs e JPMorgan apresentaram as contas do segundo trimestre do ano, que superaram as previsões dos analistas.



Assim, o setor que mais subiu na Europa foi precisamente o da banca, com o índice europeu para a banca a apreciar-se em 0,71%, num dia em que o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, valorizou 0,35%.