O gatilho de uma nova recessão pode estar de novo prestes a ser acionado, à medida que o vírus SARS-CoV-2 vai tendo impacto na economia em todo o mundo. Nos últimos dias vários analistas de bancos de investimento têm apontado para esse cenário, e hoje, foi a vez do Goldman Sachs emitir uma nota a antecipar um abrandamento do PIB (produto interno bruto) mundial nos primeiros dois trimestres - o necessário para entrar em terreno de recessão técnica.





do mínimo de 1993 que atingiu na passada segunda-feira.





Juros de Portugal disparam para máximos

No mercado de obrigações soberanas, os juros da dívida das principais economias europeias vai disparando e em Portugal, os juros com maturidade a dez anos subiram 17,6 pontos base para os 1,432%, o que representa o nível mais elevado desde março do ano passado.



Também os juros da dívida alemã com a mesma maturidade avançam 19,7 pontos base para os -0,245%.





Os investidores continuam assim a fugir também do mercado de obrigações soberanas, numa altura em que os países estão a abrir os cordões à bolsa com o anúncio de mega pacotes orçamentais para responder aos efeitos económicos da pandemia.





Apesar de a dívida pública ser considerada, tendencialmente, um ativo de refúgio, agora a perspetiva é a contrária, sendo que até as obrigações alemãs estão em queda acentuada, embora os juros permaneçam em terreno bem negativo.



Libra cai quase 5% face ao dólar e afunda para mínimos de 35 anos

A libra britânica está a ter um dia negro e já caiu para os níveis mais baixos em 35 anos nesta quarta-feira, ao depreciar 4,39% para os 1,1548 dólares.



Depois de ter atingido um máximo de dois meses na semana passada, acima dos 1,30 dólares, a divisa britânica tem conhecido acentuadas quedas com muitos traders a largarem as suas posições, pouco confiantes face aos planos do governo britânico para controlar a propagação do SARS-CoV-2.



A libra está então em mínimos de 1985, quando as cinco maiores economias mundiais da altura (França, Alemanha Ocidental, Japão, Estados Unidos e Reino Unido) assinaram o Acordo de Plaza, para enfraquecer o dólar.



A dar um contorno maior a esta queda da libra está também a força que o dólar tem ganhado nas últimas sessões, sendo este o sétimo dia consecutivo a valorizar face a um cabaz de moedas rivais. Hoje, a moeda norte-americana aprecia face a todas as principais moedas do mundo.



Posto isto, o euro deprecia 1,65% para os 1,0815 dólares.



Petróleo em mínimos de 18 anos. WTI a caminho do terceiro pior dia de sempre

Os preços do petróleo continuam em queda-livre e hoje desvalorizam para mínimos de mais de 18 anos, com a pandemia do coronavírus a pressionar a procura pela matéria-prima a nível global, ao mesmo tempo que a Arábia Saudita pretende inundar o mercado petrolífero.



Hoje, o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) caiu 18% para os 22,12 dólares por barril, o que representa um mínimo de mais de 18 anos. A continuar neste ritmo, o ativo dos Estados Unidos encaminha-se para o seu terceiro pior dia em bolsa de sempre.



O europeu Brent, que serve de referência para Portugal, teve uma queda mais contida (-11,6%) face ao par norte-americano, mas suficiente para cair para a barreira dos 25,40 dólares por barril, um mínimo desde 2003.



Os dados de hoje da Energy Information Administration (EIA) mostraram que os inventários de petróleo nos Estados Unidos subiram 2 milhões de barris na semana passada, totalizando sete semanas seguidas de aumento, o que espelha bem a falta de procura que a matéria-prima está a ter.



A tendência é de que o cenário piore, uma vez que a partir do próximo mês a Arábia Saudita vai inundar o mercado com petróleo a preços com um grande desconto.