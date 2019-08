Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,05% para 5.013,62 pontos

Stoxx 600 avança 0,35% para os 387,11 pontos

S&P500 valoriza 0,99% para os 3.009,85 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos aliviam 0,3 pontos base para os 0,338%

Euro recua 0,09% para 1,1066 dólares

Petróleo em Londres cai 2,37% para os 63,51 dólares por barril

As principais praças seguiram animadas com o efeito positivo da apresentação de resultados das cotadas, com a General Motors e a Kellogs a superarem as estimativas dos analistas. Isto acabou por aliviar as notícias de que o acordo comercial entre os Estados Unidos e a China não terá avançado substancialmente durante a última ronda de negociações, que terminou esta quarta-feira em Pequim, depois de dois dias de conversações que interromperam um interregno de três meses.