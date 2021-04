Fundos de investimento tiveram o maior retorno num trimestre desde a crise das dotcom

O início deste ano tem sido atribulado para os fundos de investimento, depois de estarem na berra aquando do ataque à GameStop e, mais recentemente, com a falência do "family office" Archegos Capital. Contudo, nada disto impediu que os primeiros três meses deste ano não tivessem sido os melhores desde a crise das dotcom, de acordo com a Hedge Fund Research.Entre janeiro e março deste ano, o índice que agrupa alguns dos maiores "hedge funds" registou ganhos de 6,1%, o que representa o trimestre mais forte desde os primeiros três meses de 2020 e o melhor quinto primeiro trimestre de sempre, de acordo com os dados do relatório "Os fundos de investimento prolongaram as fortes tendências de desempenho em março, com liderança de ações 'value', ações correlacionadas com eventos externos (...) que foram complementados pela exposição a criptomoedas", afirmou Kenneth J. Heinz, presidente da HFR .O responsável adiantou, no relatório consultado pelo Negócios, que "com muitos mercados de ações em níveis recorde, os 'hedge funds' continuam a posicionar-se taticamente para os desenvolvimentos macroeconómicos e geopolíticos".A dar boleia aos ganhos registados neste primeiro trimestre esteve a exposição ao "blockchain" - sistema descentralizado que serve de base às criptomoedas, por exemplo - e a criptomoedas, que "continuam a ter um forte desempenho", numa altura em que moedas digitais como a bitcoin estão a navegar por máximos históricos.Em março, adianta o relatório, o HFR Blockchain Composite Index e o HFR Cryptocurrency Index subiram 23% cada.