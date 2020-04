Juros portugueses em máximos de um mês

14:37

Preços do petróleo pressionam abertura de Wall Street

Os três principais índices dos Estados Unidos abriram a sessão desta segunda-feira em queda, mantendo aquele que estava a ser o sentimento dos futuros do S&P 500.



Por esta altura, o Dow Jones perde 1,99% para os 23.759,67 pontos, o S&P 500 desliza 1,44% para os 2.833,01 pontos e o tecnológico Nasdaq derrapa 0,86% para os 8.576,19 pontos.



As maiores petrolíferas do país estão a ter uma prestação negativa, com a histórica queda do preço do crude norte-americano a fazer afundar as empresas do setor. Entre elas estão a Exxon, que cai 5,6%, e a Chevron, que derrapa 4,8%, num dia em que o WTI (West Texas Intermediate) já perdeu 35% do seu valor, naquela que foi a sua maior queda diária desde 1998.



Esta segunda-feira marca um revés no cenário registado nas duas semanas anteriores, em que as bolsas de Wall Street conheceram o seu maior ganho percentual desde 1974, à boleia da esperança que a propagação do coronavírus esteja a desvanecer e dos estímulos postos em cima da mesa por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos e da Casa Branca.



A travar maiores perdas estão precisamente os comentários do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, e do presidente do país, Donald Trump, que disseram que os democratas e os republicanos estariam perto de alcançar um acordo para um novo pacote de ajuda às pequenas e médias empresas do país.



A par deste iminente acordo está também a possibilidade de algumas empresas começarem a reabrir nos Estados Unidos e de a economia começar a arrancar de forma lenta.



Depois de os maiores bancos do país terem apresentado resultados na semana passada, agora a temporada de apresentações continua com a Delta Air Lines, a Southwest Airlines e a Netflix a chegarem-se à frente durantes esta semana.