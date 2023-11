há 30 min. 08h04

Futuros da Europa inalterados. Ásia soma quarto dia de ganhos

Os principais índices europeus estão a apontar para uma abertura praticamente inalterada, numa altura em que os investidores se centram nos resultados das empresas referentes ao terceiro trimestre, bem como no caminho de política monetária a seguir pelos bancos centrais.



Na Ásia, a sessão foi positiva, com o índice agregador das praças da região, o MSCI Asia Pacific, a subir pela quarta sessão consecutiva.



A registar os maiores ganhos estiveram os índices coreanos, depois do regulador dos mercados do país ter proibido o "short-selling" até junho de 2024 para melhorar "ativamente" as regras e os sistemas da bolsa do país.



Os principais índices asiáticos têm registado ganhos este mês, em linha com os seus pares norte-americanos, à medida que a narrativa de taxas de juro elevadas durante mais tempo vai perdendo força e a confiança nas medidas de estímulo para a economia chinesa vai aumentando.



Em Hong Kong e na China continental os índices valorizaram depois de o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, ter prometido novas medidas de apoio à economia, que incluem aumentar as importações e proteger "os direitos e os interesses dos investidores estrangeiros".



Pela China, Hong Kong valorizou 1,75% e Xangai somou 0,91%. No Japão, o Topix arrecadou 1,64% e o Nikkei subiu 2,37%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 5,66%.