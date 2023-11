Tesla planeia construir carro de 25 mil euros na Alemanha

A Tesla planeia construir carros de 25 mil euros na sua fábrica perto de Berlim. Um avanço que era há muito esperado e que tem o objetivo de gerar aquisições em massa dos veículos da marca, noticia a Reuters, citando uma fonte com conhecimento do assunto.Os elevados preços dos carros elétricos, juntamente com um cenário de taxas de juro elevadas, têm sido um dos fatores a inibir a venda destes carros na Europa e nos Estados Unidos.Segundo dados compilados pela JATO Dynamics e consultados pela Bloomberg, o preço médio de um veículo elétrico na Europa, na primeira metade de 2023, estava acima dos 65 mil euros, o que compara com cerca de 31 mil euros na China. Em Portugal, o Tesla mais barato, o Modelo 3, custa 39.390 euros na sua versão inicial.Várias fontes explicam à Reuters que a fabricante, liderada por Elon Musk, estará a trabalhar numa inovação que vai permitir fundir quase toda a parte inferior da carroçaria numa só peça, o que permitirá acelerar a produção e reduzir os custos.A expansão para o mercado de massas era um dos objetivos de Musk, dada a meta de entregar 20 milhões de carros até 2030. Em 2022, o CEO revelou que ainda não tinha dominado a tecnologia e acabou por arquivar o plano.Esta é também uma das características que tem distinguido a Tesla de marcas como a Volkswagen, uma vez que a fabricante alemã se tem focado mais em proteger as margens na transição para os veículos elétricos ao invés de apostar em objetivos de produção.Na passada sexta-feira, Elon Musk visitou a fábrica em Gruenheide, a leste de Berlim, e anunciou um aumento dos salários em 4%, bem como uma subida de 18% no prazo de um ano a um ano e meio. Isto depois de críticas dos sindicatos de que os salários nesta fábrica eram cerca de 20% mais baixos face ao que outras fabricantes estavam a remunerar.Além de um novo modelo, a Tesla planeia duplicar a capacidade da fábrica para cerca de um milhão de veículos por ano, mas ainda não revelou quantos carros vendeu por mês desde março.As autoridades locais revelaram que, em outubro, pediram à marca que submetesse mais informação sobre como os planos de expansão iriam interagir com as leis de conservação da natureza, indicando que, depois disso, tomariam uma decisão sobre a aprovação. No entanto, não foi fornecido um prazo para o parecer.