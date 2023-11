Atividade empresarial aumenta receios de recessão na Zona Euro

A atividade na Zona Euro caiu pelo quinto mês consecutivo, para o valor mais baixo desde novembro de 2020, período marcado pela pandemia, alimentando os receios de uma recessão.



No terceiro trimestre do ano, a economia dos vinte países da moeda única recuou 0,1%. Portugal teve uma contração de 0,2%.





O PMI (Purchasing Managers' Index) compósito da Zona Euro, divulgado esta segunda-feira pela S&P Global Market Intelligence, voltou a descer para 46,5 em outubro, numa quebra face aos 47,2 registados em setembro e face aos 47,3 registados em outubro de 2022.





Ficou por isso abaixo da marca dos 50 que separa o crescimento de uma contração e em linha com o que era esperado.





"Os valores finais do índice confirmam as estimativas preliminares e são consistentes com as nossas projeções de uma nova contração da zona euro no quarto trimestre", comentou Adrian Prettejohn, da Capital Economics, citado pela agência Reuters.



"As perspetivas também parecem muito fracas, com as novas encomendas a cair para o nível mais baixo desde setembro de 2012, excluindo os meses iniciais da pandemia, enquanto as exportações também parecem particularmente frágeis", acrescentou.



O comunicado de imprensa refere a fragilidade da procura, acrescentando que a este retrato também se soma uma estagnação do emprego, que pôr fim a um período de 32 meses de criação líquida de postos de trabalho. Em Portugal, também houve sinais nesse sentido.



A Reuters refere que a atividade no setor dos serviços na Alemanha, a maior economia do Euro, contraiu em outubro, enquanto em França voltou a encolher.



Acrescenta no entanto que este inquérito mostra que há algum alívio a nível dos preços.





O indicador divulgado pela S&P Global Market Intelligence, uma empresa norte-americana de análise financeira, é feito com base em inquéritos às empresas.



