Europa abre no vermelho com Fed e China a penalizarem sentimento. Juros agravam-se

07h31

Futuros da Europa inalterados. Tecnologia penaliza Ásia

Os índices europeus estão a apontar para uma abertura praticamente inalterados, numa semana preenchida nos mercados. A partir desta terça-feira juntam-se os responsáveis da Reserva Federal (Fed) norte-americana numa reunião de política monetária e é esperado que o banco central mantenha os juros diretores.



Segundo um inquérito da Bloomberg, o facto de a economia dos EUA estar resiliente vai levar a Fed a subir as taxas de juro mais uma vez este ano: os analistas estimam que seja em novembro. É ainda esperado que os juros se mantenham em terreno restritivo durante grande parte de 2024, durante mais tempo do que era esperado.



Os futuros sobre o Euro Stoxx cedem 0,1%.



Na Ásia, a primeira sessão de semana fez-se no vermelho, com o setor da tecnologia a penalizar o sentimento, com a TSMC e a Samsung a liderarem as perdas.



O otimismo, visível na semana passada, numa altura em que aumentam os sinais de estabilização da economia chinesa, estão novamente a ser afetados pelo setor do imobiliário, com algumas empresas em incumprimento a aproximarem-se das datas de pagamento da dívida emitida.



"Os investidores permanecem céticos relativamente ao facto de as novas medidas levarem a uma recuperação económica sustentada", disse à Bloomberg o analista Chetan Seth do Nomura, referindo-se à redução decretada do rácio de reserva dos bancos chineses.



"O mercado gostaria de ver pelo menos um ou dois meses de melhores dados antes dos investidores voltarem a ganhar confiança no mercado acionista chinês", completou.



Pela Ásia, na China, Xangai subiu 0,2% e Hong Kong caiu 0,9%. Na Coreia do Sul, o Kospi desceu 0,8%. No Japão, o Topix e o Nikkei estiveram encerrados devido a um feriado.