há 40 min. 07h44

Futuros da Europa no vermelho. Ásia volta às quedas após quatro dias de ganhos

Os principais índices europeus estão a apontar para uma abertura em terreno negativo, numa altura em que o mercado está a recalibrar as expectativas relativamente às taxas de juro definidas pela Reserva Federal. Isto depois de comentários do presidente da Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, que afirmou que era demasiado cedo para declarar vitória contra a inflação.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 caem 0,4%.



Na Ásia, as praças da região desceram ao vermelho, com o índice agregador dos índices da região, o MSCI Asia Pacific, a terminar um ciclo de quatro sessões de subidas, a mais longa série de ganhos desde novembro do ano passado.



A registar as maiores quedas estiveram as praças coreanas, que tiveram o pior dia em mais de um ano, num movimento de retirada de mais-valias, após ter tido na segunda-feira a melhor sessão desde março de 2020. A justificar o avanço do início da semana esteve o regulador dos mercados do país que proibiu o "short-selling" até junho de 2024 para melhorar "ativamente" as regras e os sistemas da bolsa do país.



Na China também foram registadas perdas, após os dados das exportações terem voltado a cair em outubro, denunciando a fragilidade da recuperação económica no país.