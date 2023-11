Entrada de dinheiro fresco de clientes pesa mais que prejuízo. Ações do UBS escalam 5%

A entrada de dinheiro fresco de novos clientes no terceiro trimestre no UBS pesou mais no sentimento dos investidores do que o prejuízo financeiro no mesmo período, tendo as ações chegado a escalar 5,03%. Entretanto os títulos "aliviaram" para uma subida de 3,06% para 22,55 francos suíços.





A entrada do capital fresco dos clientes foi de 22 mil milhões de dólares, o equivalente a 20,49 mil milhões de euros. A estimativas, citadas pela Bloomberg, apontavam para cerca de 14 mil milhões de dólares.





Deste montante, três mil milhões de dólares advém do braço de gestão de património do Credit Suisse, o primeiro fluxo positivo em um ano e meio.









Por outro lado, o UBS registou um prejuízo de 785 milhões de dólares (730,84 milhões de euros), o primeiro prejuízo trimestral em quase seis anos. Os custos de absorção do Credit Suisse cifraram-se em cerca de dois mil milhões de dólares.





A receita do UBS no trimestre em análise, por sua vez, ascendeu a 11.695 milhões de dólares (10.893 milhões de euros), mais 42% em termos homólogos, enquanto a receita líquida dos juros a subiu 32% para 2.107 milhões de dólares (1.962 milhões de euros) e a receita das taxas de juro e das comissões a cresceu 35,5% para 6.071 milhões de dólares (5.655 milhões de euros).





O banco UBS realçou também o facto de as despesas operacionais subjacentes terem totalizado 9.600 milhões de dólares (8.942 milhões de euros) no trimestre em análise, o que representou uma queda de 5% na comparação com as despesas operacionais subjacentes estimadas para o "grupo combinado" no segundo trimestre deste ano.





Já no acumulado dos nove meses, O banco suíço contabilizou um lucro de 29.235 milhões de dólares (27.231 milhões de euros), quase o quíntuplo do valor registado em idêntico período do ano anterior.





As receitas, por sua vez, aumentaram 13% nos primeiros nove meses do ano fiscal, para 29.979 milhões de dólares (27.924 milhões de euros), segundo indicou o banco em comunicado.