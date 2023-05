há 54 min. 09h16

Europa começa semana com ganhos "envergonhados". Londres fechada por Carlos III

A Europa começou o dia pintada de verde, com ganhos mais ligeiros do que na sessão asiática, com os investidores atentos à turbulência bancária e ao impacto do aperto monetário no crescimento económico.





O Stoxx 600 – referência para o mercado europeu – valoriza 0,17% para 466,09 pontos. A energia comanda os ganhos, à boleia do preço do petróleo, entre os 20 setores que compõem o "benchmark" do bloco.





Entre as principais praças europeias, Madrid avança 0,47%, Frankfurt negoceia na linha de água (0,006%) e Paris arrecada 0,16%.





Por sua vez, Amesterdão cresce 0,11% e Milão ganha 0,47%. Por cá, a bolsa de Lisboa acompanha a tendência e sobe 0,45%.





A praça londrina está encerrada, por força do feriado bancário, decretado em nome das comemorações da coroação do rei Carlos III.





Durante as negociações, os investidores vão estar a digerir as mais recentes declarações do membro do conselho do BCE e governador do banco central dos Países Baixos.





Klaas Knot, declarou que "que as subidas das taxas de juro estão a começar a surtir efeito", mas "é necessário mais para conter a inflação".





"Os índices europeus mostram-se envergonhados neste início de semana e não acompanham as valorizações do mercado asiático", considera Carla Maia Santos.





Para a "head of sales" da Forste a preocupação relativamente à banca e à subida das taxas de juro são os fatores que estão a travar maiores ganhos.





"Mesmo depois de uma sexta-feira de valorizações expressivas, com os EUA a apresentarem dados sobre um mercado laboral robusto e a deixar cair por terra as preocupações sobre uma possível recessão na maior economia mundial, apesar das incertezas em relação ao sector bancário e à subida das taxas de juro permanecerem", defende Carla Maia Santos.





Um dos pontos altos desta semana para os investidores será a divulgação dos números da inflação nos EUA na quinta-feira.