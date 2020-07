Maus resultados de cotadas e PIB dos EUA derrubam Europa. Petróleo e ouro cedem

30.07.2020

Futuros mistos após Fed e com resultados das "Big Tech" debaixo de olho

Os futuros da Europa e dos Estados Unidos seguem a negociar de forma mista, acompanhando a tendência pouco definida na sessão asiática, durante a madrugada em Lisboa, com os investidores a incorporarem o discurso de ontem do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, bem como o número crescente de casos de covid-19 em todo o mundo.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - que agrupa as 50 maiores cotadas da Europa - ganha 0,1%, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 deslizam 0,2%.



Ontem, a Fed agiu em linha com todas as expectativas e optou por não fazer alterações à sua política monetária, para já. Powell optou por manter a taxa de juro diretora num intervalo entre 0% e 0,25%, tal como se esperava, uma vez que, segundo o próprio, não considera adequado partir para um cenário de juros negativos.



Ainda assim, o banco central manteve a sua postura acomodatícia, reforçando os riscos que a atual pandemia coloca ao panorama económico no médio prazo, não fechando a porta a novos reforços dos estímulos na próxima reunião de política monetária, em setembro.



Nos mercados asiáticos, a bolsa de Hong Kong valorizou 0,7% e o índice de Xangai, na China, avançou 0,1%. Já a bolsa do Japão recuou 0,6%.



Depois da reunião da Fed, os investidores voltam a centrar atenções na temporada de resultados, com a Qualcomm a beneficiar de um aumento de vendas na altura da pandemia.



As gigantes de tecnologia Apple, Amazon, Facebook e Alphabet vão hoje chegar-se à frente e divulgar os números referentes aos primeiros seis meses do ano, um dia depois de os seus presidentes terem sido ouvidos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.



Hoje será também conhecida a primeira estimativa para a evolução do PIB dos EUA no segundo triemstre, sendo que as estimativas dos economistas apontam para uma quebra histórica de 35%.