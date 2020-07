Tombo da Jerónimo Martins leva PSI-20 a mínimos de um mês

Leia Também Maus resultados de cotadas e PIB dos EUA derrubam Europa. Petróleo e ouro cedem

As vendas consolidadas do grupo no primeiro semestre aumentaram 4,6% para 9,3 mil milhões de euros. Contabilizando apenas o segundo trimestre, as vendas caíram 1,3% para 4,6 mil milhões de euros.





O índice PSI-20 abriu a sessão desta quinta-feira a desvalorizar 1,20% para os 4.345,96 pontos, acompanhando a tendência das congéneres europeias, numa manhã em que a Jerónimo Martins reage aos resultados de ontem.Lá fora, os investidores estão a assimilar o discurso de ontem de Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal. Depois da reunião de política monetária do banco central norte-americano, que durou dois dias, nada se alterou. As taxas de juro mantiveram-se em mínimos, num intervalo entre 0% e 0,25% e Powell mostoru-se disponível a entrar de novo em cena, assim que for necessário para ajudar a maior economia do mundo.Hoje, os olhos vão estar postos na apresentação de resultados de três das maiores empresas do mundo. Apple, Amazon e Alphabet, dona da Google, vão apresentar os números relativos aos primeiros seis meses do ano, depois de ontem, os seus presidentes terem estado presentes no Congresso dos Estados Unidos, sob o escrutínio dos representantes, numa audiência sobre o mercado concorrencial.Por cá, a bolsa nacional regista 12 cotadas a negociar em queda na primeira pulsação do dia. Das restantes seis empresas, duas estão em alta e quatro abriram ainda a negociar de forma estável.O maior destaque vai para a Jerónimo Martins, que perde 5% para os 13,98 euros por ação, depois de ontem ter anunciado que registou no primeiro semestre uma quebra dos lucros de 36,2% face ao mesmo período do ano anterior, para 104 milhões de euros. No ano passado, no mesmo período, lucrou 163 milhões de euros.A EDP segue a desvalorizar 0,49% para os 4,290 euros e a EDP Renováveis perde 0,89% para os 13,88 euros, num dia em que o Grupo Santander cortou a recomendação da empresa de "comprar" para "manter".O BCP vai perdendo 0,70% para os 9,44 cêntimos por ação.