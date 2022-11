Tecto aos preços de Bruxelas dá força ao petróleo e ao gás. Fed penaliza dólar. Ouro avança

há 7 min. 09h13

Petróleo e gás valorizam com investidores a avaliarem tecto nos preços por parte da UE

O petróleo está a registar ganhos, à medida que os investidores procuram mais detalhes sobre o plano da União Europeia para colocar um tecto no preço do crude proveniente da Rússia. Também a impactar a negociação está o novo aumento de casos de covid-19 na China e o confinamento de várias regiões do país.



Em Londres, o contrato de janeiro do Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, soma 0,89% para 89,15 dólares por barril.



Já o contrato de dezembro West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, avança 0,85% para 81,64 dólares por barril.



Relativamente à imposição de limites no preço de petróleo russo, o analista Warren Patterson do ING, explica à Bloomberg que "parece que os níveis não vão mudar muito relativamente ao que a Europa já está a receber".



"Se este for o caso, eu não esperaria grande reação dos mercados. Considero que é mais importante ver como a Rússia vai reagir", completou.



No mercado do gás, os futuros avançaram para o valor mais elevado em mais de duas semanas, numa altura em que aumentam receios de que um tecto nos preços do gás vá piorar ainda mais o fornecimento do Velho Continente.



Esta terça-feira a Comissão Europeia propôs uma espécie de "travão de emergência" aos preços do gás natural negociados para o mês seguinte, que se fixará nos 275 euros por MWh.



Apesar do valor ser bastante elevado é possível que, caso seja ativado, possa distorcer os preços e reduzir a liquidez no mercado, explicaram analistas do Goldman Sachs.



Os preços do gás negociado em Amesterdão - referência para a Europa - sobem 7% para 128,5 euros por megawatt-hora.