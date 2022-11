China prepara-se para multar Ant Group em mil milhões de dólares

As autoridades chinesas preparam-se para impor uma multa superior a mil milhões de dólares ao Ant Group, uma empresa de pagamentos e serviços financeiros que detém a maior plataforma de pagamentos do mundo, a Alipay.A sanção representaria o fim de uma batalha de dois anos entre o regulador chinês e a empresa fundada por Jack Ma. A informação está a ser avançada pela Reuters que cita seis pessoas conhecedoras do processo.O Banco Popular da China será a entidade a aplicar a multa, depois de ter cancelado a oferta pública inicial do Ant Group, de 37 mil milhões de dólares, em cima da hora, em 2020. Em causa estarão alegadas violações relacionadas com "uma expansão pouco ordenada de capital" e a correspondente crise financeira que os negócios pouco regulados causaram, indicam as fontes, sob anonimato.O banco central tem estado em conversações informais com o grupo sobre este processo nos últimos meses e planeia mais discussões sobre o assunto com outros reguladores chineses. Espera-se que a multa seja anunciada no segundo trimestre de 2023.Uma multa ao Ant Group poderia abrir caminho para a empresa assegurar uma licença de "holding" financeira e reavivar as esperanças de uma estreia em bolsa.Caso seja aplicada, esta multa seria a maior de sempre por parte de um supervisor chinês, depois de a Didi ter sido multada em 1,2 mil milhões de dólares pelo regulador de cibersegurança.