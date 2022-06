Hoje Dinamarca fica sem gás russo e vota pela adesão à defesa da UE. Futuros da Europa em alta

07h48

Europa aponta para abertura no verde. Ásia fecha mista

Os futuros sobre os principais índices europeus apontam para um arranque de sessão no verde, numa altura em que os mercados digerem as palavras proferidas pela secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que manifestou o seu apoio à subida das taxas de juro para combater a inflação.

"[O presidente norte-americano Joe Biden] Biden apoia a independência da Fed para tomar as medidas necessárias para reduzir a inflação", frisou Yellen.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 ganham 0,4% enquanto os futuros sobre o alemão DAX sobem 0,5%.

Esta quarta-feira, os investidores vão estar atentos à divulgação do índice industrial PMI na Zona Euro e no Reino Unido.

Na Ásia a sessão encerrou mista. No Japão o Nikkei subiu 0,65%, a par do Topix que somou 1,36%. Na Coreia do Sul, o Kospi ganhou 0,61%. Por fim, pela China o tecnológico Hang Seng em Hong Kong caiu 0,69%, acompanhado pela bolsa de Xangai, que derrapou 0,53%.