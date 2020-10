Europa derrapa 2% com SAP a registar maior queda do século. Petróleo afunda 3% com avanço da pandemia

26.10.2020

Europa cai com estrondo entre silêncio dos estímulos e sibilar do vírus

As principais praças europeias estão a perder em força, num dia de más notícias para os investidores: tanto o coronavírus dá azo a um número de infeções nunca antes registado, como, paralelamente, os remédios económicos tardam em ser administrados.



O Stoxx600, que reúne as 600 maiores cotadas do Velho Continente, desce 0,86% para os 359,37 pontos. Com quedas em torno de 0,5% seguem Madrid, Londres e Amesterdão, mas esta fasquia é superada por Paris e Lisboa e, mais notoriamente, pelo alemão DAX, que escorrega 2,33%.



O pessimismo refletido no índice é mais notório no grupo das cotadas do petróleo e gás e nas do retalho, numa altura em que as restrições à atividade económica que já foram avançadas e que possam vir a tornar-se realidade afetam a procura tanto pela matéria-prima como o fluxo e clientes no comércio.



Entre as empresas destaca-se, pela negativa, a alemã SAP, que já afundou 20% depois de cortar a previsão para as receitas deste ano, uma decisão justificada pela situação pandémica que não mostra melhorias.



Os estímulos orçamentais que estão em negociação nos Estados Unidos deixam de aparecer como motivo de entusiasmo nos mercados, já que continuam a ser adiados e a falhar os sucessivos prazos avançados pela democrata Nancy Pelosi.



No campo do vírus, Espanha anunciou um novo confinamento a nível nacional, e Itália introduziu as medidas mais fortes desde maio.