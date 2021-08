Europa em terreno positivo, com tecnológicas e utilities a dar força. Petróleo caminha para queda mensal

há 2 min. 09h29

Tecnológicas e utilities animam sessão na Europa

As praças europeias estão a atravessar um momento de algum otimismo na sessão desta manhã, que poderá mesmo deixar a Europa a caminho da mais longa série de ganhos mensais desde 2013.



Mesmo num cenário mais otimista, os investidores não deixam de estar atentos à evolução da pandemia, às questões regulatórias - maioritariamente no mercado chinês - e ainda aos dados estatísticos sobre a atividade económica.



Nesta altura, o Stoxx 600, o índice pan-europeu que agrupa as maiores cotadas do continente, está a registar ganhos de 0,20%, a avançar para 473,61 pontos. O setor da tecnologia está a dar um impulso esta manhã, ao avançar 1,13%. Nesta altura, este é o setor que mais avança, seguido pela indústria (ganhos de 0,59%) e pelas utilities (subida de 0,49%).



O PSI-20 é o índice que mais avança entre as praças da Europa ocidental, a registar ganhos de 0,58%, numa altura em que a EDP Renováveis avança mais de 2%. O espanhol IBEX 35 cede 0,02%, à semelhança do FTSE 100, que cai 0,07%, na reabertura depois do feriado.



O alemão DAX aprecia 0,47% e o francês CAC 40 avança 0,12%