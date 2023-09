há 24 min. 07h46

Medidas de apoio ao setor imobiliário dão ganhos na Ásia. Europa aponta para o verde

Os principais índices europeus apontam para um início de semana com ganhos, numa altura em que os investidores se focam no anúncio por parte do governo chinês de mais medidas de apoio ao setor imobiliário, numa tentativa de reforçar a confiança do mercado.



O foco está ainda nas taxas de juro diretoras da Reserva Federal norte-americana, na expectativa de que se possam estar a aproximar de um pico, o que levaria o banco central a terminar com o agressivo ciclo de aperto da política monetária.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,4%.



Na Ásia, a sessão fez-se no verde, com as praças da região a registarem o melhor dia da última semana. Os ganhos foram sustentados pelas cotadas chinesas em Hong Kong, que foram por sua vez impulsionadas pelas medidas tornadas públicas pelo governo chinês.



Ainda a apoiar o sentimento estiveram notícias de que o Country Garden, que está em incumprimento no pagamento de juros de algumas das suas linhas obrigacionistas, já remunerou o cupão de dívida emitida na moeda da Malásia, o ringgit.



No Japão, os índices mantiveram-se em máximos de 1990, com o sentimento a ser reforçado pela revisão em alta do preço-alvo da Toyota pelos analistas da Mizuho.



Pela China, Xangai subiu 1,3%, no Japão, o Topix avançou 0,8% e o Nikkei valorizou 0,6%. Na Coreia do Sul, o Kospi cresceu 0,2%. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 2,37%.