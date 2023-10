há 17 min. 09h49

Europa em queda pelo terceiro dia. Resultados pressionam Renault, Roche e Nestlé

A Europa cai pelo pelo terceiro dia, à medida que as "yields" se agravam no mercado da dívida, com os investidores atentos ao desenrolar do conflito no Médio Oriente e ao arranque da "earnings season".





O Stoxx 600 – "benchmark" para o mercado acionista europeu – recua 0,80% para 441,45 pontos.





Entre os 20 setores que compõem o índice de referência do bloco, o setor automóvel, do imobiliário e da banca comandam as perdas.





Entre as principais praças europeias, Paris derrapa 1,27%, Madrid cede 0,96% e Frankfurt cai 0,33%.





Londres cai 0,98%, Amesterdão desvaloriza 0,55%, Milão cai 0,97%. Por cá, a bolsa de Lisboa segue a tendência do resto da Europa e derrapa 1,21%.





Os investidores estão atentos às ações da Hoffmann–La Roche, que afunda 4,76%, pressionado pela queda das vendas no terceiro trimestre.





A Renault tomba 7,28%, depois de os resultados trimestrais terem ficado abaixo do consenso dos analistas, citado pela Bloomberg.





A Nestlé cai 2,23%, depois da evolução da receita ter abrandado para o ritmo mais fraco em quase três anos.