Europa com perdas ligeiras, prestes a fechar melhor mês desde janeiro

08h56

Ouro em máximos de seis meses e meio à espera de emissão de dívida nos EUA

O ouro valoriza 0,57% para 2012,24 dólares por onça - negociando em máximos de meados de maio- depois de duas semanas de ganhos, antes de uma série de leilões de dívida nos EUA, que poderão dar pistas sobre o desempenho a longo prazo das "yields".





O ciclo de colocação de obrigações do Tesouro arranca já esta segunda-feira com a emissão de dívida a dois e cinco anos, o que poderá dar sinais sobre se o "sell-off" das "treasuries" está no fim.





Do mercado para as casas de investimento, vários estrategas em Wall Street, citados pela Bloomberg antecipam uma tendência de alívio dos juros para o próximo ano, uma tendência de ganhos generalizados no mercado obrigacionista.





Por outro lado, os investidores vão estar atentos à divulgação de vários dados sobre a economia norte-americana que poderão dar pistas sobre o futuro da taxa dos fundos federais.