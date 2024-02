Petróleo negoceia na linha d'água. Ouro desliza ligeiramente

há 54 min. 08h09

Petróleo negoceia na linha d'água mas caminha para semana de ganhos

O petróleo está a negociar na linha d'água, depois de ontem ter registado fortes ganhos à boleia das tensões persistentes no Médio Oriente.



O West Texas Intermediate (WTI), negociado nos Estados Unidos, valoriza 0,05% para 76,26 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, desliza 0,06% para 81,58 dólares por barril.



Israel rejeitou a proposta de cessar-fogo do grupo radical Hamas, sinalizando que as tensões na região vão continuar.



Apesar de o conflito ainda não ter levado a uma menor produção de crude no Médio Oriente, a possibilidade de uma disrupção está a dar força o petróleo, que caminha para terminar a semana com ganhos.



Isto numa altura em que a fraca recuperação económica na China, maior importador de crude no mundo, e que a maior produção em países externos à Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (OPEP+) continuam a pesar sobre a negociação.