Mundo condena "atrocidade" em Bucha. Kremlin nega crimes de guerra. Futuros da Europa em alta

Potências globais condenam imagens vindas de Bucha. Rússia nega acusações de “crimes de guerra”

As imagens que estão a ser divulgadas de Bucha, onde já terão morrido centenas de civis às mãos dos militares russos, estão a ser condenadas pela comunidade internacional. Potências como o Japão já vieram a público condenar a morte de civis ucranianos, com o primeiro-ministro Fumio Kishida a frisar que se trata de "uma violação do direito internacional". De acordo com a Bloomberg, este governante terá dito à imprensa que estão a decorrer trabalhos para analisar a situação para perceber o que pode ser feito.



Dos Estados Unidos também chegam comentários às imagens de Bucha, na Ucrânia. No Twitter, o secretário de Estados norte-americano, Antony Blinken, escreveu que o país "condena fortemente as aparentes atrocidades das forças do Kremlin em Bucha e em toda a Ucrânia." "Estamos a tentar apurar responsabilidades recorrendo a todas as ferramentas disponíveis, documentação e a partilhar informação para responsabilizar os responsáveis".





We strongly condemn apparent atrocities by Kremlin forces in Bucha and across Ukraine. We are pursuing accountability using every tool available, documenting and sharing information to hold accountable those responsible. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 4, 2022



Do lado de Moscovo, chegam declarações que negam as acusações de crimes de guerra. "É claro que há muitas imagens falsas e encenadas", indicou Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, citado pela Bloomberg. A Rússia tem até aqui vindo a negar o envolvimento de militares russos nas mortes dos civis em Bucha. O ministro da Defesa russo já foi mais longe e afirmou que as acusações feitas são "provocações".