Alemanha vai nacionalizar unidade da Gazprom para garantir gás

A Gazprom Germania GmbH - proprietária da fornecedora de energia Wingas GmbH e de uma empresa de armazenamento de gás -ficará sob a tutela do regulador de energia alemão até 30 de setembro, indicou aos jornalistas o ministro da Economia alemão, Robert Habeck.A medida ocorre após a gigante russa do gás ter saído da subsidiária alemã sem buscar a aprovação do governo, violando a lei alemã, disse o governante.As subsidiárias da Gazprom na Europa estão sob pressão já que clientes e parceiros recusam-se a fazer negócios com elas,aumentando a perspectiva de que algumas não sobreviverão.A unidade Astora da Gazprom Germania opera a maior instalação de armazenamento de gás da Alemanha na cidade de Rehden, no norte do estado da Baixa Saxónia, considerado fundamental para a segurança energética da Alemanha."O governo federal está a fazer o que é necessário para garantir a segurança do abastecimento na Alemanha", disse Habeckem comunicado na segunda-feira. "Isso também significa que não permitimos que as infraestruturas de energia na Alemanha sejamsujeitas a decisões arbitrárias do Kremlin", frisou.A Gazprom anunciou sexta-feira que já não é proprietária da subsidiária alemã, que também possui um braço comercial noReino Unido e unidades da Suíça a Singapura. A gigante russa do gás não divulgou a nova estrutura de capital, mas documentosregulatórios mostraram que a transação envolveu a saída da Gazprom Export Business Services, proprietária da GazpromGermania. Por sua vez, uma empresa chamada Joint Stock Company Palmary tornou-se acionista da Gazprom Export Business Services.Contudo, o proprietário da Palmary permanece envolta em mistério: a empresa foi registrada em outubro num endereço de Moscovo e, desde 30 de março, o seu diretor geral era Dmitry Tseplyaev, segundo a junta comercial russa.Habeck disse que o acordo violou a lei alemã de comércio externo.