07h35

Powell deixa bolsas sem direção definida

As bolsas asiáticas dividiram-se entre o verde e o vermelho, depois de o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, ter discursado numa conferência e não ter transmitido conforto suficiente nas suas palavras para que os investidores retomassem a confiança em força.





O japonês Topix e o Hang Seng de Hong Kong subiram, 0,6% e 0,2%, respetivamente. Na China continental, o Compósito de Xangai ficou na corda bamba enquanto, mais a sul, a Austrália desceu 0,7% e a Coreia do sul caiu 0,6%. Esta divisão mostra um cenário tremido que continua na Europa, com os futuros a caírem 0,7%, e nos Estados Unidos, onde tropeçam 0,1%.





Esta quinta-feira, os olhos estiveram postos em Powell durante o webinar promovido pelo Wall Street Journal, no qual se esperava que o líder do banco central acalmasse a ansiedade dos investdores quanto à subida das taxas de juro do Tesouro. Contudo, apesar de lhes ter feito menção, o Powell optou por não deixar pistas sobre uma possível intervenção do banco central. O presidente afirmou que estaria "preocupado com condições fora do comum".





Entretanto, o Senado nos Estados Unidos debate, até este fim de semana, a aprovação do sexto pacote de estímulos avançado pelo Governo desde o início da pandemia: 1,9 biliões de dólares. Espera-se que este veja mesmo luz verde.