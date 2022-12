Reuniões dos bancos centrais dão vermelho à Ásia e aos futuros da Europa

há 11 min. 07h42

Semana de decisões dos bancos centrais dão vermelho a Ásia e Europa

Numa semana de decisões de política monetária tanto por parte do Banco Central Europeu, como da Reserva Federal norte-americana, as principais praças europeias estão a apontar para um início de negociação no vermelho.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 descem 0,5%.



De acordo com as expectativas dos analistas consultados pela Bloomberg, é esperado que os dois bancos centrais aumentem os juros diretores em 50 pontos base.



Na Ásia, a negociação também foi no vermelho, depois de dois dias de ganhos, numa altura em que aumentam os casos de covid-19 na China, depois de o governo do país ter anunciado o abrandamento de restrições contra a doença.



"A reabertura da China e a possibilidade de apoio ao setor do imobiliário" pode ajudar os mercados emergentes asiáticos, mas "isto não vai ser suficiente para ignorar a Fed ou os riscos estruturais da China", argumentou o analista Vishnu Varathan do Mizuho Bank, em declarações à Bloomberg.



Assim, o Hang Seng em Hong Kong perde 1,7% a par de Xangai que recua 0,5%. No Japão, o Topix deslizou 0,1% enquanto o Nikkei cedeu 0,3%. Pela Coreia do Sul, o Kospi desvalorizou 0,7%.