Yellen abre as janelas à luz da Fed em Wall Street. Rivian em contramão afunda mais de 6%

Wall Street terminou a primeira sessão da semana em terreno positivo, com destaque para os ganhos da Microsoft e da Pfizer.



O industrial Dow Jones subiu 1,58% para 34.005,04 pontos, e o Standard & Poor's 500 (S&P 500) somou 1,43% para 3.990,56 pontos. Por sua vez, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,26% para 11.143,74 pontos.



O movimento de subida dos três principais índices dos EUA acontece numa altura em que os investidores se preparam para a divulgação dos números da inflação, esta terça-feira, e para as conclusões da reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana na quarta-feira.





A Reuters aponta para que a leitura final revele uma taxa de inflação anual de 7,3% em novembro, um abrandamento face aos 7,7% alcançados em outubro, enquanto o "core" do índice de preços no consumidor - que exclui alimentos e energia - deve ficar pelos 6,1%, uma queda face aos 6,3% alcançados em outubro.

Caso a inflação fique 0,2 pontos percentuais abaixo do esperado pelos analistas, o S&P 500, "benchmark" para os EUA e para o mundo, pode subir 5,5% esta terça-feira, de acordo com uma análise da Optiver, citada pela Bloomberg.

Além disso, caso se verifique um abrandamento da inflação, isso pode reforçar a esperança de um abrandamento do ritmo do aumento da taxa de juro de referência nos EUA já na reunião desta semana, conforme sinalizado pelo presidente da Fed, Jerome Powell.





Entre os principais movimentos de mercado, as ações da Microsoft subiram2,89%, após a tecnológica ter anunciado a compra de 4% do capital do London Stock Exchange Group (LSEG). Já a Pfizer aumentou 0,91%, após crescer mais de 1% em bolsa durante o dia, depois de a farmacêutica ter anunciado que espera arrecadar receitas de 20 mil milhões de dólares até 2030.

Já a Rivian caiu 6,16%, depois de ter rasgado o acordo com a Mercedes para fabrico de "vans" elétricas na Europa.

O dia serviu ainda para digerir as declarações otimistas da secretária norte-americana do Tesouro, Janet Yellen, que foram proferidas no domingo. Yellen, que já foi presidente da Fed, disse acreditar que a elevada inflação dos EUA vai baixar "certamente no próximo ano".