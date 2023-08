14h49

Wall Street recua com volatilidade em máximos de maio

Wall Street começou a última sessão da semana em terreno negativo, com o movimento de "sell-off" a chegar ao mercado de ativos de risco, depois de ter passado pelas obrigações.



O industrial Dow Jones cai 0,28% para 34.395,39 pontos, enquanto o S&P 500 desliza 0,46% para 4.348,35 pontos.



Já o tecnológico Nasdaq Composite perde 0,84% para 13.205,23 pontos.



O nervosismo no mercado está em alta. O índice de volatilidade Cboe, também conhecido como o "índice do medo de Wall Street" subiu para 18 pontos, o nível mais alto desde maio.



Para o Barclays, o mercado acionista está a passar por uma "tempestade perfeita" que conjuga as perspetivas sobre subida dos juros, as preocupações sobre a economia chinesa e a (habitual) fraca liquidez no verão, segundo uma nota de "research" citada pela Bloomberg.



A contribuir para a volatilidade está ainda o facto de nesta sexta-feira vencerem opções na ordem dos 2,2 biliões de dólares, de acordo com as estimativas de Rocky Fishman, fundador da companhia de análise de derivados Asym 500.



No mercado obrigacionista, as "yields" da dívida norte-americana aliviam, depois de terem agravado esta quinta-feira.